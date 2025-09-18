El Festival arranca mañana con el conflicto de Gaza de fondo y con Jennifer Lawrence como gran estrella

El Festival de San Sebastián arranca este viernes su 73ª edición, que se desarrollará hasta el próximo 27 de septiembre, y lo hace con el conflicto de Gaza como telón de fondo, especialmente tras reconocer la ONU que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina.

El Comité de Dirección del Festival ya exigió en la presentación oficial de la actual edición un "alto el fuego inmediato", así como la "liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamás". Un posicionamiento que los cineastas y directores aplaudirán, tras pedir a los Festivales de Venecia o de Cannes que no fuesen indiferentes ante la situación en Oriente Próximo.

Por ejemplo, más de 300 figuras del cine (directores, actores, productores) firmaron una carta justo antes de la apertura de Cannes, en la que se pidió al festival no ser indiferentes ante lo que calificaban como genocidio en Gaza, haciendo referencia al asesinato de la fotoperiodista Fátima Hassouna.

En el caso del Festival de Venecia, --al que también se pidió una condena más clara-- la película 'La voz de Hind Rajab' se llevó todos los focos al recibir una ovación de 24 minutos. La historia recoge la llamada real de una niña palestina de 6 años a voluntarios de la Media Luna Roja. Una producción que acude a San Sebastián en la sección Perlak con sus dos protagonistas: Clara Khoury y Motaz Malhees, quienes alzaron la voz a favor de Palestina en el certamen italiano.

JENNIFER LAWRENCE, LA PREMIO DONOSTIA MÁS JOVEN

En los últimos días del Festival, la actriz Jennifer Lawrence recogerá el 26 de septiembre el Premio Donostia que la distingue como la persona más joven en recibirlo desde su creación en 1986. La actriz de 35 años recibirá el galardón antes de la proyección de su última película, 'Die my love', en la que también participa como productora.

Además de la estadounidense, la productora Esther García será reconocida también con un Premio Donostia por su trayectoria en el sector, marcado por su trabajo en El Deseo --compañía de los hermanos Almodóvar--.

El cartel oficial de la 73ª edición homenajea a Marisa Paredes, fallecida el pasado diciembre, vestida de fiesta en un cartel diseñado por el estudio donostiarra Wallijai a partir de una instantánea tomada por el fotógrafo Manuel Outumuro en Madrid en el año 2000 para el especial de Navidad de la revista Fotogramas.

El jurado de la Sección Oficial estará presidido por el cineasta J.A. Bayona, Premio del Público en 2023 por 'La Sociedad de la Nieve', y junto a él estarán nombres reconocidos como la directora estadounidense Gia Coppola, la cineasta Laura Carreira, la cantante e intérprete Lali Espósito, el actor Mark Strong, la actriz Zhou Dongyu y la productora y actriz Anne-Dominique Toussaint.

Por la 73 edición también pasarán rostros muy conocidos como Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell, Denis Lavant, Ron Perlman, Charlotte Rampling, Renate Reinsve y Stellan Skarsgard. A los que se unirán cineastas como Olivier Assayas, Edward Berger, Arnaud Desplechin, Claire Denis, Hasan Hadi, Lucile Hadzihalilovic, Agnieszka Holland, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, François Ozon, Jafar Panahi, Raoul Peck, Joachim Trier o Rebecca Zlotowski, que presentarán sus nuevas películas.

ALBERTO RODRÍGUEZ, ALAUDA RUIZ O JOSÉ LUIS GUERÍN EN LA SECCIÓN OFICIAL

Dentro de la Sección Oficial del certamen, el tándem formado por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi optan a la Concha de Oro por 'Maspalomas', una historia que sigue a un hombre de 76 años que, tras un accidente, tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta.

Uno de los platos fuertes de la Sección Oficial es el regreso de José Luis Guerín --tras diez años sin dirigir un largometraje-- que dirige 'Historias del buen valle', un documental rodado en un barrio barcelonés con un importante porcentaje de población migrante y que ofrece una mirada reposada y humanista sobre el mundo actual.

También se disputan la Concha de Oro Alberto Rodríguez, por 'Los tigres', y la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los Domingos', la historia de una joven de 17 años que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura.

Las cintas españolas estarán acompañadas por '27 noches', película de Daniel Hendler que inaugura el Zinemaldia; 'Winter of the Crow' (La conspiración del cuervo), de Kasia Adamik; 'Ballad of a small player', de Edward Berger; 'Belén', de Dolores Fonzi; 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler; 'Couture', de Alice Winocour; 'The Fence', de Claire Denis; 'Two Pianos', de Arnaud Desplechin; 'Franz', de Agnieszka Holland; 'Her Heart Beats in it's cage', de Qin Xiaoyu; 'Nuremberg', de James Vanderbilt; 'Sai/Sai: Disaster', de Yutaro Seki y Kentaro Hirase; 'Six days in spring', de Joachim Lafosse; y 'Ungrateful beings', de Olmo Omerzu.

Fuera de concurso, pero en la Sección Oficial, estará 'Anatomía de un instante', de Alberto Rodríguez sobre el golpe de Estado de Tejero, 'Un fantasma en la batalla', de Agustín Díaz que se inspira en la mayor operación encubierta contra ETA. Entre las proyecciones especiales Fuera de Concurso estarán 'Flores para Antonio', sobre Antonio Flores, 'Karmele', de Asier Altuna, 'La suerte', de Paco Plaza, o 'In-I in motion', de Juliette Binoche, entre otras.

Por otra parte, la sección Perlak estará formada, entre otras, por la película 'La voz de Hind', una de las grandes protagonistas del Festival de Venecia al emocionar al público durante 24 minutos. La cinta recoge la llamada de emergencia real de una niña de 6 años a voluntarios de la Media Luna Roja.

En esta sección también estará la cinta española 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, o cineastas como Richard Linklater, con 'Nouvelle Vague'; 'Vida privada', de Rebecca Zlotowski; 'Valor sentimental', de Joachim Trier; 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho; o la película iraní 'Un simple accidente', ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

Además, la amplia representación en Made in Spain traerá a San Sebastián trabajos de cineastas como Albertina Carri, Arantxa Echevarría, Belén Funes, Cesc Gay, Oliver Laxe, Eva Libertad, Julio Medem, Javier Rebollo, Celia Rico Clavellino, Carla Simón o Helena Taberna.