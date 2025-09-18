EEUU elimina los marcos del anterior Gobierno para contrarrestar la desinformación de otros países

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la suspensión de "todos los marcos" puestos en marcha durante la Administración anterior para contrarrestar la manipulación de información por Estados extranjeros, al considerarlos como un mecanismo destinado a la censura política.

"Estados Unidos ha suspendido todos los marcos para contrarrestar la manipulación de la información por parte de Estados extranjeros y cualquier instrumento asociado implementado por la administración anterior", ha señalado el Departamento de Estado en un comunicado en el que ha asegurado que la medida "se convirtió en una herramienta de censura política en lugar de proteger a los estadounidenses de la propaganda hostil extranjera".

Estos marcos fueron creados por el Centro de Participación Global (GEC), posteriormente conocido como Centro para la Contrarrestación de la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (R/FIMI), que fue cerrado el pasado 16 de abril por orden del jefe de la cartera diplomática estadounidense, Marco Rubio.

"Estas medidas están en consonancia con el decreto ejecutivo del presidente (Donald) Trump del 20 de enero sobre el restablecimiento de la libertad de expresión y el fin de la censura federal", ha recordado el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott, antes de asegurar que "a través de la libertad de expresión, Estados Unidos contrarrestará la propaganda maligna genuina de los adversarios que amenazan nuestra seguridad nacional, al tiempo que protegerá el derecho de los estadounidenses a intercambiar ideas".