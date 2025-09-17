Nigeria levanta tras seis meses el estado de emergencia en el sur del país

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha anunciado este miércoles el fin del estado de emergencia impuesto el pasado marzo en el estado de Ríos, en el sur del país, una medida que permitirá regresar al territorio a sus autoridades y a los miembros de su Parlamento.

"Es para mí un gran placer declarar que el estado de emergencia en el estado de Rivers, Nigeria, finalizará a partir de la medianoche de hoy", ha declarado en un comunicado recogido por el diario 'Punch', en el que ha justificado la medida adoptada hace seis meses por la "parálisis total del gobierno" de Ríos.

En este sentido, ha considerado que un conflicto entre cuatro diputados leales al gobernador de ese estado, Siminalayi Fubara, y 27 afines al presidente del Parlamento regional, Martins Amaewhule, había dejado al estado "sin un gobierno funcional".

La crisis, ha indicado Tinubu, impidió que el gobernador presentara un proyecto de ley de asignaciones presupuestarias a la Cámara y paralizó la gobernanza del territorio. "Incluso la Corte Suprema (...) sostuvo que no había gobierno en el estado de Rivers", ha afirmado.

"Se volvió dolorosamente inevitable que, para detener la deriva hacia la anarquía en el estado de Ríos, me vi obligado a invocar los poderes que me confiere la Sección 305 de la Constitución de 1999", ha agregado sobre la proclamación del estado de emergencia, pese a reconocer que se han presentado más de 40 demandas para impugnarla.

"Habría sido un fracaso colosal de mi parte como Presidente no haber hecho esa proclamación", ha defendido el presidente nigeriano, quien ha anunciado que el gobernador, así como la vicegobernadora de Ríos, Ngozi Nma Odu, y los miembros de la Asamblea del Estado de Rivers y su presidente, Martins Amaewhule, quienes vieron suspendidos sus cargos por seis meses, "reanudarán el trabajo en sus oficinas a partir del 18 de septiembre de 2025".