Agencias

Mueren seis personas por una explosión de gas en un edificio residencial en el suroeste de Irán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos seis personas han muerto este miércoles a causa de una explosión de gas en un edificio residencial en la ciudad iraní de Ahvaz, situada en el suroeste del país, según han confirmado las autoridades, que han indicado que el bloque afectado ha quedado totalmente destruido.

El jefe de los servicios de emergencia de Ahvaz, Babak Rabiei, ha indicado que la explosión ha causado daños en varios edificios cercanos y ha afirmado que los equipos de rescate han recuperado seis cadáveres entre los escombros, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Asimismo, ha resaltado que las primeras investigaciones apuntan a que la causa de la explosión fue una fuga de gas en una de las viviendas, antes de recalcar que un grupo de "expertos" está llevando a cabo una pesquisa en profundidad para esclarecer lo sucedido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo carga contra Sánchez por usar Gaza como "cortina de humo": "Pactaría hasta con Netanyahu por seguir en el poder"

Feijóo carga contra Sánchez por

Francia condena la ofensiva de Israel contra la ciudad de Gaza y dice que "no tiene lógica militar"

Francia condena la ofensiva de

El Ibex 35 abre con una subida del 0,2% y busca los 15.200 puntos, a la espera de la Fed

El Ibex 35 abre con

Rodríguez presenta hoy a agentes sociales el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que triplicará la inversión

Rodríguez presenta hoy a agentes

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 19,6% en el segundo trimestre

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas