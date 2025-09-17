Mueren seis personas por una explosión de gas en un edificio residencial en el suroeste de Irán

Al menos seis personas han muerto este miércoles a causa de una explosión de gas en un edificio residencial en la ciudad iraní de Ahvaz, situada en el suroeste del país, según han confirmado las autoridades, que han indicado que el bloque afectado ha quedado totalmente destruido.

El jefe de los servicios de emergencia de Ahvaz, Babak Rabiei, ha indicado que la explosión ha causado daños en varios edificios cercanos y ha afirmado que los equipos de rescate han recuperado seis cadáveres entre los escombros, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Asimismo, ha resaltado que las primeras investigaciones apuntan a que la causa de la explosión fue una fuga de gas en una de las viviendas, antes de recalcar que un grupo de "expertos" está llevando a cabo una pesquisa en profundidad para esclarecer lo sucedido.