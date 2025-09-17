La Reina Letizia, majestuosa, estrena un delicado vestido blanco bordado con vuelo en El Cairo

Tras aterrizar este martes en El Cairo y protagonizar un encuentro con la colectividad española residente en Egipto en el marco de su primera visita oficial al país de Oriente Próximo para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambas naciones, los Reyes Felipe y Letizia han comenzado la intensa jornada de este miércoles con una ofrenda floral en el Memorial a los mártires de las Fuerzas Armadas -erigido en 1975 en honor de los esgipcios que perdieron la vida en la guerra del Yom Kippur, y también acoge el sepulcro del presidente Sadat tras su asesinato en 1981- antes de ser recibidos con con honores en el Palacio de Al-Ittihadiya (Heliópolis) por el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, y su esposa, Entissar Amer El-Sisi.

A continuación, Don Felipe ha mantenido un encuentro bilateral con el Presidente egipcio, mientras paralelamente la Reina se reunía con la Primera Dama egipcia, y posteriormente han asistido al almuerto ofrecido por el presidente y su mujer en el palacio presidencial.

Compromisos en los que Doña Letizia se ha superado a sí misma estrenando uno de los vestidos más bonitos que le hemos visto en muchísimo tiempo. Elegante, delicado, romántico y creado para acaparar todas las miradas de la marca española The 2nd Skin, reafirmando su compromiso por la moda 'made in Spain' en su visita a Egipto.

Se trata de un diseño midi en color blanco confeccionado en guipur con bordado de flores blancas sobre base de organza, con cuello redondo, manga larga y falda de vuelo, y cuenta con un cinturón ancho a juego para marcar silueta y potenciar la figura de su Majestad en clave lady.

Como complementos, apostando por un look monocromático que transmite pureza y serenidad, la madre de la Princesa Leonor ha lucido un bolso de mano con asa corta también en blanco, y unos salones de tacón kitten de Magrit en nude.