La Reina Letizia impacta con un ajustado vestido negro de escote bardot en su primer acto en Egipto

Tras ser despedidos con honores a las 12.00 horas de este martes en el Pabellón de Estado de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los Reyes Felipe y Letizia ya se encuentran en Egipto con motivo de su primera visita oficial al país de Oriente Próximo, donde permanecerán hasta el próximo viernes 19 y en el que -con el objetivo de seguir fortaleciendo la relación y los vínculos entre ambas naciones- cumplirán con una intensa agenda que les llevará a visitar diferentes lugares emblemáticos de El Cairo, Luxor, o el Valle de los Reyes.

Poco después de aterrizar en la capital, sus Majestades han protagonizado su primer acto, un encuentro con la colectividad española residente en la zona en el hotel St. Regis, un enclave de lujo a orillas del Río Nilo, en el que la madre de la Princesa Leonor ha impactado con su elegancia.

Si en el arranque del viaje se decantó por un traje sastre 'reciclado' en color azul bebé de la firma Hugo Boss -un dos piezas compuesto por blazer con botonadura negra y bolsillos frontales, y pantalón recto de corte ancho- a su llegada a El Cairo Doña Letizia ha dado una lección de glamour en clave sobria luciendo un 'total look black' impecable protagonizado por un vestido negro ceñido de largo midi con escote bardot que dejaba sus hombros torneados al aire y potenciaba su silueta.

Un diseño inédito en su vestidor y cuya firma desconocemos, que ha combinado con unos salones destalonados de tacón kitten de Magrit en color negro, y un bolso de mano de piel arrugada al tono de Weekend Max Mara, completando su impresionante estilismo con unos discretos pendientes de diamante con forma de botón.