La editorial Anagrama lanza un club de lectura gratuito para jóvenes de entre 18 y 30 años

La editorial Anagrama ha creado 'caja baja', un proyecto de lectura colectiva completamente gratuito dirigido a personas de entre 18 y 30 años con el que esperan "impulsar la lectura entre las nuevas generaciones".

El grupo, que estará constituido por un mínimo de 25 y un máximo de 40 personas, recibirá a lo largo de 2026 un libro mensualmente del catálogo de Anagrama --ya sea una novedad o un título de fondo-- sobre el que debatirán de forma online, a través de la plataforma Discord.

Además, la editorial organizará actividades complementarias, como encuentros con autores con el objetivo de ofrecer un espacio "sostenido de conversación literaria, libre de algoritmos y ruido digital, reforzando el papel de la lectura como práctica crítica, compartida y transformadora".

Los interesados tendrán que enviar una carta de motivación o un vídeo explicando por qué quieren formar parte de 'caja baja' desde el próximo 1 de octubre hasta el 31 del mismo mes.

El nombre del proyecto hace referencia al lenguaje tipográfico: leer desde abajo, sin alardes, con atención y profundidad.