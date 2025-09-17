La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una ley para juzgar en Washington a menores de 14 años como adultos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes una que permite en Washington juzgar como adultos a adolescentes de 14 años imputados por "crímenes violentos", además de otra que reduce de 24 a 18 años el límite de edad hasta el cual los jueces podrían imponer penas más leves a jóvenes adultos.

El primer texto permite que niños de 14 años sean juzgados como adultos cuando enfrenten cargos por delitos graves --como asesinato o robo a mano armada--, sin necesidad de celebrar una vista judicial, algo que hasta ahora sólo se permitía con adolescentes de 16 años o más.

La medida responde a las peticiones en las últimas semanas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro, que se han mostrado partidarios de endurecer las penas para los menores, según ha recogido el 'Washington Post'. Para Pirro, las leyes de la capital destinadas a dar a los jóvenes acusados o condenados por delitos una segunda oportunidad o sentencias más indulgentes son "absurdas".

Con todo, el representante demócrata Robert García ha tachado de "irresponsable" someter a un joven de 14 años al sistema judicial para adultos, señalando asimismo que los jóvenes detenidos en Washington son en su gran mayoría afroamericanos. En este sentido, ha lamentado que la propuesta de someter a más adolescentes al sistema judicial para adultos solo agravaría las graves disparidades raciales.

"Si cometes un delito, debes rendir cuentas. Pero un joven de 14 años no es un adulto", ha afirmado García. "Son estudiantes de secundaria. Sus cerebros aún se están desarrollando", ha argumentado, denunciando que "tratarlos como adultos es vergonzoso".

Por otra parte, la Cámara de Representantes también ha aprobado la llamada Ley de Reformas Penales de Washington. Esta norma privaría a los jueces de la facultad discrecional de imponer penas más leves o alternativas a los jóvenes de hasta 24 años en virtud de la Ley de Rehabilitación Juvenil del distrito, que ahora quedaría limitada a los acusados de, como máximo, 18 años.

El representante republicano Byron Donalds ha tachado de "locura" que "los adultos mayores de edad en el Distrito de Columbia pueden recibir sentencias destinadas a menores". Por contra, la demócrata Eleanor Holmes Norton ha argumentado que la Ley de Rehabilitación Juvenil no incluye a los adultos en el sistema juvenil y que los republicanos se "equivocan" al interpretar la ley de esa manera.

Asimismo, el Consejo Coordinador de Justicia Penal de Washington concluyó en un análisis de 2022 que los jóvenes cuyas condenas fueron anuladas en virtud de esta norma eran significativamente menos propensos a reincidir en comparación con jóvenes en situaciones similares que no se beneficiaron de esa ley.

Con todo, el demócrata García ha aseverado que la nueva ley no tiene que ver con la seguridad, sino que "se trata de quitarles la capacidad de decisión a los jueces y a los habitantes del Distrito de Columbia y, en su lugar, entregar el poder de los jueces a los políticos de esta sala que no viven aquí, no votan aquí y no responden ante los residentes del Distrito de Columbia".