Guillermo Furiase habla del momento vital que atraviesa

Guillermo Furiase se ha dejado ver este miércoles en el desfile de Pedro del Hierro durante la presentación de su nueva colección en la MBFWM y allí se ha abierto en canal sobre el momento vital que está atravesando.

El hijo de Lolita Flores ha confesado que se encuentra en un momento "muy bueno", en el que considera que ha llegado a una madurez que le provocaba cierta incertidumbre durante la adolescencia: "Ya pasando los treinta, es un punto de madurez importante, ahora ya hay canas, tomo vitaminas... pero estoy en un punto muy bueno de la vida".

Allí, el joven ha sido preguntado por la reciente entrevista que ha ofrecido su madre hablando de la deuda que tuvo con Hacienda y los problemas económicos que tuvo y ha asegurado que "los he vivido, pero eso le pasa a todo el mundo, hay momentos buenos y malos, además al trabajo que nos dedicamos... es un 'sí' y un 'no' de vez en cuando".

Feliz de haberse hecho un hueco en el mundo del arte como su familia, Guillermo ha desvelado que su apellido "ni me perjudica ni me beneficia, es un apellido que llevo con muchísimo orgullo, es mi familia al fin y al cabo, es una maravilla lo de los Flores".