El Ibex 35 cae un 0,24%, pero aguanta los 15.100 puntos, a la espera de la Fed

El Ibex 35 ha encadenado este miércoles su segunda sesión en negativo al retroceder un 0,24%, hasta situarse en los 15.127,2 puntos, con la atención de los inversores ya puesta en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El mercado da por descontado un recorte de los tipos de interés, aunque la duda viene sobre la intensidad de la bajada: la herramienta FedWatch de CME otorga un 96% de posibilidades al recorte de cuarto de punto, mientras que limita a un 4% el supuesto de que se reduzcan las tasas de referencia en medio punto.

En cualquier caso, el banco central estadounidense ofrecerá también su diagrama de puntos ('dot plot', que proyecta la previsión de movimientos en próximas reuniones) y la actualización del cuadro macroeconómico, lo que dará pistas a los inversores sobre el futuro de la política monetaria.

"Se prevé que este nuevo rumbo [de recortes de cuarto de punto] se mantenga, al menos, hasta mediados del próximo año. El mercado descuenta seis recortes adicionales hasta finales de 2026", han vaticinado al respecto los expertos de Banca March.

Durante la jornada de este miércoles se ha conocido que la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) se situó en el mes de julio en 1,68 billones de euros en términos absolutos, moderando su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 102,3%, lo que supone un descenso de 1,9 puntos porcentuales respecto a un año antes.

Asimismo, Eurostat ha publicado que la inflación de la zona euro fue del 2% en el mes de agosto, sin cambios respecto a julio y dos décimas menos que un año antes.

En el ámbito empresarial, el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea una prórroga para mandar la información solicitada en el marco del expediente de infracción abierto el pasado mes de julio por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell.

Ante esta coyuntura, dentro del Ibex 35, casi una docena de valores ha concluido la negociación en positivo con Acciona Energía (+2,18%) al frente, seguida de Acciona (+1,99%), IAG (+1,66%) y Ferrovial (+1,1%). Del lado contrario, han destacado las caídas de Solaria (-2,47%), Banco Sabadell (-2,36%), Puig (-1,5%), Endesa (-1,25%), Unicaja (-1,19%) y Fluidra (-1,14%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos ha sido dispar: Fráncfort ha sumado un 0,13% y Londres un 0,14%, mientras que París ha retrocedido un 0,4% y Milán un 1,29%.

Por su parte, los índices de Wall Street también mostraban signos opuestos, en tanto que a la hora de cierre en Europa el Dow Jones avanzaba un 0,7% y el tecnológico Nasdaq se dejaba un 0,5%.

A la misma hora, el barril de Brent, de referencia en el Viejo Continente, alcanzaba los 68,27 dólares, un 0,3% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotizaba en los 64,34 dólares un 0,28% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español a diez años ha cerrado en el 3,227% tras haber restado dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 55,6 puntos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,2% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1845 dólares por cada euro.

Por su parte, la onza de oro troy se dejaba un 0,1% y cotizaba en los 3.686 dólares, mientras que el bitcoin se depreciaba un 0,9%, hasta los 116.000 dólares.