Altas temperaturas y polvo en suspensión ponen en aviso a nueve provincias, con máximas de 38ºC

Las altas temperaturas y el polvo en suspensión activarán este miércoles los avisos en un total de nueve provincias, con temperaturas máximas de 38ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por altas temperaturas se darán en Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera, Fuerteventura, El Hierro, Córdoba, Jaén, Sevilla, Ávila, Toledo, Cuenca, Badajoz y Cáceres. Las máximas de 38ºC se esperan en Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla.

Por otra parte, los avisos por polvo en suspensión estarán en todas las Islas Canarias, con visibilidad de 3.000 metros.

La AEMET prevé para este miércoles una estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Solamente predominarán los cielos nubosos con posibilidad de alguna llovizna en el área del Estrecho. Asimismo, se dará nubosidad baja matinal, con probables brumas y nieblas y con tendencia a despejar en Galicia, alto Ebro, Baleares y regiones del tercio este peninsular y de forma más persistente en Alborán.

Además, se esperan algunos intervalos de nubes altas en el nordeste y en los archipiélagos, así como de nubes de evolución en la Ibérica y Béticas orientales e islas centrales de Canarias, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional en sus cumbres. Asimismo, se prevé calima con concentraciones significativas en Canarias.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en la mayor parte del país, que será acusado en la mitad norte y tercio este peninsular y localmente notable en el Cantábrico oriental y alto Ebro. En el resto será ligero. De este modo, se espera superar los 35ºC en Canarias y la vertiente atlántica sur, e incluso los 38-40ºC en sus depresiones. Asimismo, no se descartan 35ºC en puntos del Ebro, meseta Norte, Miño o prelitorales de Levante.

Respecto a las mínimas, estarán en aumento en Canarias, Extremadura e interiores de la mitad norte peninsular, con descensos en el área pirenaica, Baleares y sur de la Comunidad Valenciana, y con pocos cambios en el resto. De este modo, no bajarán de 20ºC en el Mediterráneo, bajo Ebro y amplias zonas del sudoeste peninsular, e incluso de los 25ºC en regiones de Canarias.

Finalmente, en Canarias soplará alisio moderado, rolando a componente este y con vientos del este y sureste en altura. Además, se prevé levante con intervalos de fuerte en el Estrecho, y vientos moderados del nordeste en litorales del sureste peninsular y de componente norte en las Rías Bajas. En el resto, se prevé que soplarán vientos flojos y variables, con predominio de las componentes este y sur en el Mediterráneo y mitad sur peninsular, y de las componentes norte y oeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste.