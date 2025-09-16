Muere Robert Redford a los 89 años

El mundo del cine se viste de luto tras la muerte de uno de los grandes galanes de Hollywood, Robert Redford, legendario director y actor protagonista de películas como 'El golpe', 'Memorias de África' o 'Dos hombres y un destino', que ha fallecido esta madrugada en su rancho de Utah (Estados Unidos) a los 89 años.

Su muerte -al parecer por causas naturales-, en las montañas de las afueras de Provo, fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de publicidad Rogers & Cowan PMK. Según recoge 'The New York Times', la publicista reveló que el ícónico intérprete ha fallecido mientras dormía.

Fundador del Festival de cine de Sundance y ganador de tres premios Oscar, entre ellos el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002, la fimografía de Redford incluye títulos como 'La jauría humana' (1966), 'Dos hombres y un destino' (1969), 'El candidato' (1972), 'El golpe' (1973), 'Nuestros años felices' (1973), 'Los tres días del cóndor' (1975) o 'Todos los hombres del presidente' (1976) o 'Gente corriente' (1980), su debut como director con el que ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección.

En su trayectoría como actor también destacan 'Los tres días del cóndor' (1975), 'Todos los hombres del presidente' (1976), 'Brubaker' (1980), 'Memorias de África' (1985), 'Una proposición indecente' (1993) 'Cuando todo está perdido' (2013) o 'Capitán América: El Soldado de Invierno' (2014) de Marvel.

En 1980 Redford estrenó 'Gente corriente', su debut como director con el que ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección. El filme consiguió también el premio al mejor actor secundario para Timothy Hutton y el de mejor guion adaptado para Alvin Sargent. Volvió a ponerse tras las cámaras en 1988 para dirigir el drama rural 'Un lugar llamado Milagro', en 1992 para alumbrar 'El río de la vida' y en 1994 con el trhiller televisivo 'Quiz Show. El dilema'. En 1998 dirigió y protagonizó el popular drama romántico 'El hombre que susurraba a los caballos' y en el año 2000 dirigió a Will Smith, Matt Damon y Charlize Theron en 'La leyenda de Bagger Vance'.

Compartió planos y dirigió a Meryl Streep y Tom Cruise en el thriller político 'Leones por corderos' (2007) y después llegarón 'La conspiración' (2010), un drama judicial con James McAvoy y Robin Wright, y 'Pacto de silencio' (2012), su último filme como director en el que también trabajó con Shia LaBeouf, Nick Nolte, Susan Sarandon y Julie Christie.

En su apogeo de los años 70 y 80, pocos actores poseían la potencia estelar de Redford, el chico de oro de Hollywood y el hombre de la sonrisa de millón de dólares. Con su activismo ecologista, su enfoque antisistema dentro de la industria y sus esfuerzos pioneros por ofrecer una plataforma a los cineastas independientes, el estadounidense supo utilizar su enorme fama como gran estrella para subvertir el 'statu quo' hollywoodiense al tiempo que impulsaba su propia agenda creativa con la fundación y el Festival Sundance como gran legado.

El actor y director había trabajado con menos frecuencia tanto delante como detrás de la cámaras en los últimos años, retirándose paulatinamente y sin hacer ruido para disfrutar de un merecido descanso en su residencia de Utah. Su último trabajo como actor en pantalla fue para el UCM en 'Vengadores: Endgame' (2019), en la que retomó su papel del secretario Alexander Pierce y se unió a otros veteranos de Marvel como Michael Douglas o Tilda Swinton.