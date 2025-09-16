Agencias

Ascienden a unos 430, incluidos más de 145 niños, los muertos de hambre por la ofensiva de Israel en Gaza

Por Newsroom Infobae

La cifra de palestinos muertos por hambre y desnutrición a causa de la ofensiva militar de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria ha ascendido a cerca de 430, incluidos tres durante el último día, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado tres fallecidos por estas causas, incluido un niño, lo que eleva a 428 el total de muertos por hambre y desnutrición, entre ellos 146 niños.

Asimismo, ha destacado que 150 personas han muerto, entre ellos 31 niños, han fallecido de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

