Iñaki Williams: "Jugar la Champions es un sueño, pero queremos que ese sueño se alargue"

Bilbao, 15 sep (EFE).- Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, confesó que jugar la Liga de Campeones "es un sueño" para la mayoría de la plantilla, pero matizó que empiezan su camino en la gran competición europea de clubes recibiendo al Arsenal con la intención de que "el sueño se alargue".

"Sabemos que no va a ser fácil y que todo pasa por ganar los partidos de casa. Tenemos respeto, pero no tenemos miedo y no estamos asustados. Creo que mañana va a ser un partido muy bonito y ojalá pues la balanza caiga de nuestro lado", reflexionó el delantero en la rueda de prensa previa al partido de mañana martes en San Mamés (18.45 h.).

Williams es consciente de que van a recibir a "uno de los posibles favoritos" para ganar la 'Champions', pero confía en que "la grandeza que se desprende" en los partidos europeos de San Mamés les ayude a sumar la primera victoria.

"Con nuestra gente somos muy fuertes. Trataremos de que no se encuentren cómodos en ningún momento y aprovechar esos 10-15 minutos que tenemos en cada tiempo para meterlos en su campo. Ahí vendrá el empuje de nuestra gente. Una cosa que tengo clara es que tenemos que aprovechar nuestras ocasiones", recalcó.

Iñaki, por otro lado, lamentó no poder estrenarse en la Liga de Campeones, competición que en la actual plantilla solo han disputado Yuri Berchiche y Aymeric Laporte, junto a su hermano Nico, que se perderá este partido por lesión.

"Todos sabemos de la importancia que tiene Nico para nosotros. Es un jugador muy desequilibrante que genera ocasiones de la nada y evidentemente le echamos de menos. Pero si algo nos ha llevado al éxito estos años es que cualquiera que ha salido ha aportado", apuntó.

Acerca de su primer rival el delantero bilbaíno entiende que para los exjugadores de la Real Sociedad Mikel Merino y Martín Zubimendi "es un aliciente más jugar contra el Athletic", si bien advirtió que ellos esperan al equipo inglés "con el cuchillo entre los dientes".

"Somos un equipo que intenta presionar mucho y ahogar al rival en campo contrario, más en San Mamés. Hay que intentar acabar las jugadas rápido, que no se sientan cómodos en el centro del campo y que sus jugadores de ataque no participen mucho", reflexionó.

Por otro lado, el '9' del Athletic no quiso fijarse objetivos en el torneo porque aunque es consciente de que superar esta primera fase "es complicado" cree que puede "llegar lejos haciendo las cosas a lo bajini".

"No estamos muertos, nosotros somos fuertes en casa. Tenemos unos rivales muy, muy fuertes, pero todo es posible. Creo que podemos vivir grandes noches europeas como las que disfrutamos el año pasado. Cuando el equipo y la afición van de la mano San Mamés vibra y esas noches son especiales. Ojalá mañana pueda ser una de ellas", incidió.