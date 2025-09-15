Agencias

El Rey Juan Carlos, emocionado, muestra su lado más tierno en la entrega de premios de las regatas en Sanxenxo

Por Newsroom Infobae

El Rey Juan Carlos ha regresado a España coincidiendo con la confirmación de Planeta de que sus memorias, 'Reconciliación', verán la luz en nuestro país a principios de diciembre -en Francia lo harán el 12 de noviembre- después de que se rumorease que se había paralizado su publicación a causa de diferencias entre su biógrafa, Laurence Debray, y la editorial.

Este aplazamiento se debe a que el próximo 22 de noviembre se conmemorarán los 50 años del ascenso al trono del Emérito, por lo que se quiere evitar que su biografía -en la que reinvica su figura al frente de la Corona- eclipse una fecha tan señalada.

Al margen de este asunto que le ha vuelto a poner en el punto de mira, Don Juan Carlos ha viajado este fin de semana a Sanxenxo para asistir a la 10ª edición de la Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster. Y, además de disfrutar de su pasión por la vela ha podido reencontrarse con parte de su familia, ya que por primera vez su nieta Irene Urdangarín, junto a la infanta Elena y Simoneta Gómez-Acebo, se han desplazado a la localidad pontevedresa para visitar a su Majestad.

Unos días muy especiales a los que ha puesto el broche de oro presidiendo este domingo la entrega de premios de la competición -en la que el barco que capitanea, 'El Bribón', quedó en cuarta posición tras imponerse el año pasado- en el Real Club Náutico de Sanxenxo junto a otras autoridades como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, o el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

Sentado sobre un taburete y muy abrigado para protegerse del frío y la lluvia, Don Juan Carlos lució la mejor de las sonrisas muy cómplice con los ganadores de esta 10 edición del trofeo que lleva su nombre. Especialmente cercano, el padre del Rey Felipe VI protagonizó uno de los momentos más tiernos de la jornada al saludar a un bebé al que su madre llevaba en brazos, además de posar para el recuerdo con unos de los niños ganadores del cheque regalo de los patrocinadores de las regatas.

Un adiós a Sanxenxo en el que el Emérito se mostró emocionado, y en el que también hubo tiempo para las risas y las carcajadas mientras compartía confidencias con su tripulación. Este martes el abuelo de la Princesa leonor pondrá rumbo a Nueva York en compañía de su hija Elena para asistir a los Mundiales de Vela, competición en la que 'El Bribón' defiende título.

EuropaPress

