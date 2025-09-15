El Real Oviedo, premiado con la Medalla de Asturias 2026

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha informado hoy lunes al Consejo de Gobierno de las personas e instituciones que recibirán las Medallas de Asturias el próximo año, entre ellas el Real Oviedo, que verá reconocida su historia centenaria y después de haber logrado volver a la Primera División 24 años después.

La Medalla de Asturias se reserva para premiar méritos verdaderamente singulares que concurren en personas o instituciones cuya importancia y trascendencia para los intereses generales de la comunidad les hagan acreedores del reconocimiento.

Sobre el Real Oviedo, Barbón ha explicado que el club celebra su centenario en 2026 y lo hará en Primera División después de 24 temporadas de ausencia. El ascenso del equipo logró movilizar a la sociedad ovetense y fortaleció a una afición azul que se extiende por toda la comunidad.

Fundado en la capital del Principado el 26 de marzo de 1926 por la unión del Real Stadium Club Ovetense y el Real Club Deportivo de Oviedo, en la actualidad cuenta con una potente cantera de más de 180 niños y con ocho equipos femeninos de fútbol base. El Real Oviedo Femenino también ha logrado ascender este año y ahora milita en Primera RFEF, la segunda categoría nacional.

Por su parte, el Consejo de Gobierno ha acordado la concesión del título de hijos predilectos y adoptivos. En este caso, tienen que contar también con la aprobación de la Junta General del Principado de Asturias. En el segundo caso, será reconocido el piragüista Saúl Craviotto, leridano de nacimiento y residente en Asturias desde hace años y que el pasado verano en París se convirtió en el máximo medallista olímpico español, con seis metales.