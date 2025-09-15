Detenidos cuatro miembros de una red que estafaba a migrantes con supuestos contratos en el extranjero

Las autoridades de Marruecos han anunciado la detención de cuatro presuntos miembros de una red criminal que se dedicaba a estafar migrantes a través de la oferta de falsos contratos de trabajo en el extranjero a cambio del pago de diversas sumas de dinero.

Los primeros datos de la investigación tras la operación, llevada a cabo por la Policía Judicial de Fez y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), apuntan a que los detenidos ofrecían dichos contratos facilitados por una agencia gestionada por la principal sospechosa a cambio de pagos de hasta 50.000 dirhams (cerca de 4.720 euros).

Los otros tres detenidos son un notario y dos intermediarios, según fuentes policiales citadas por la agencia estatal marroquí de noticias, MAP, que han especificado que los contratos ficticios eran firmados bajo supervisión del notario detenido. Todos ellos están bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

Las operaciones fueron llevadas a cabo de forma simultánea en Fez, Meknes, Sefrú e Imuzer, unos registros en los que los agentes incautaron copias de los contratos ficticios, recibos de transferencias bancarias y documentos de identidad, pasaportes, material informático y sellos usados en el marco de esta trama.