Castillo aclara que los colegios "no son lugares de riesgo" ante la gripe aviar

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado este viernes en La Mojonera (Almería) que los centros educativos "no son lugares de riesgo" ante la gripe aviar y ha recordado que ya existe un protocolo establecido entre las consejerías de Salud, Agricultura y Medio Ambiente para actuar en caso de detección de aves afectadas.

Durante su visita al CEIP La Venta del Viso, Castillo ha indicado, a preguntas de los periodistas, que no se contempla un protocolo específico en los colegios porque "aquí no hay animales" y, por tanto, "no hay problema".

No obstante, ha explicado que si en un centro se encuentra algún ave muerta, "automáticamente se llama a la inspección educativa, pero también a Medio Ambiente o a Agricultura, que son los que nos indican qué hacer".

La consejera ha incidido en que el riesgo de transmisión a humanos es "muy improbable", dado que "es un virus que se transmite de manera respiratoria y cuando encontramos el animal muerto ya no respira". Aun así, ha subrayado la importancia de que "todos los ciudadanos estemos pendientes y avisemos a quienes son competentes en este caso".

