Al menos ocho muertos y más de 90 heridos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Al menos ocho personas han muerto y otras 94 más han resultado heridas por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México, según un nuevo balance proporcionado por parte de las autoridades locales.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, ha explicado que de las 94 personas heridas, 19 ya han recibido el alta. Sin embargo, 22 se encuentran en estado crítico y seis graves. "Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo a las familias de las víctimas del lamentable incidente", ha declarado.

Asimismo, ha señalado que su "compromiso está con cada familia afectada". "No les vamos a dejar solas, seguiremos trabajando para darles (el) acompañamiento correspondiente", ha agregado a través de su perfil en la red social X.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, ha revelado que las primeras investigaciones de los peritos apuntan a que es muy probable que el conductor del vehículo siniestrado viajara a más velocidad de la permitida. El conductor, que está crítico, está bajo custodia de las autoridades.

