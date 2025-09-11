Agencias

La Reina Sofía desafía al Rey Juan Carlos I en Ferrol

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Rey Juan Carlos I ha llegado este miércoles a Galicia para participar en las regatas del fin de semana en Sanxenxno y lo ha hecho horas antes de que la Reina Sofía estuviera en la Comunidad para amadrinar la botadura de la primera fragata de las F-110.

Tras aterrizar en el aeropuerto de A Coruña, el emérito se dirigió a la casa familiar de su gran amigo Pedro Campos y no se ha vuelto a dejar ver. Por la tarde, la Reina Sofía ha acudido a la ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia, en Ferrol.

Allí, la monarca ha vuelto a desafiar la presencia de Don Juan Carlos al aparecer con una sonrisa en su rostro y luciendo uno traje de chaqueta y pantalón súper especial del diseñador español Alejandro de Miguel en color verde menta.

De esta manera, la Reina Sofía ha ejercido como madrina de botadura de la primera fragata de las F-110, bautizada como 'Bonifaz', en recuerdo al histórico militar y marino castellano del siglo XIII, a pocos kilómetros de su marido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cerezo: "Muy pocos clubes pueden presumir de recibir por segunda vez la final de Champions League en ocho años"

Cerezo: "Muy pocos clubes pueden

El Supremo de Brasil obtiene mayoría para condenar a Bolsonaro por organización criminal en la trama golpista

El Supremo de Brasil obtiene

(Crónica) El Real Madrid saca tajada de Fráncfort y el Atlético empata en su visita al Häcken

(Crónica) El Real Madrid saca

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un feto muerto en un domicilio de Alberche del Caudillo

La Guardia Civil investiga el

Apple presenta iPhone 17 Pro y Pro Max, con tres lentes de 48MP y un rediseño interno para impulsar el rendimiento

Apple presenta iPhone 17 Pro