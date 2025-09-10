Rusia asegura haber derribado más de 120 drones lanzados en las últimas horas por Ucrania

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles haber derribado más de 120 drones lanzados por el Ejército ucraniano durante las últimas horas, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños, en medio de la guerra desatada por la invasión lanzada por las tropas de Moscú en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus sistemas de defensa aérea han interceptado un total de 122 aparatos aéreos no tripulados ucranianos, incluidos 21 en Briansk y 17 en la península de Crimea, anexionada en 2014, un paso no reconocido internacionalmente.

A ellos se suman 15 aparatos derribados en el mar Negro, doce en Vorónezh, once en Bélgorod, Kursk y Krasnodar, respectivamente, nueve en Oriol, cinco en Kaluga, tres en Riazán, dos en Nizhni Nóvgorod, Rostov y Tver y uno en Tula.

La cartera rusa ha especificado además que la Flota del Mar Negro ha destruido además una lancha no tripulada ucraniana en aguas del mar Negro, sin más detalles al respecto y sin que el Ejército de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre estos ataques.