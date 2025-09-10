Joaquín Prat anuncia que se casa con su novia Alexia Pla: "Es la mejor persona que he conocido"

La revista '¡Hola!' lleva a su portada este miércoles una gran noticia: ¡Joaquín Prat y Alexia Pla se casan! En uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel personal como profesional, y después de tres años de discreta relación, el presentador de Mediaset ha decidido dar un paso al frente y formalizar su historia de amor con la enfermera y empresaria, dueña de dos clínicas de estética en Castellón e Ibiza.

Y, como ha revelado ilusionado en conversación con la publicación, "sí, le he pedido matrimonio" justo cuando se ha cumplido el tercer aniversario desde que sus caminos se cruzaron por primera vez. Asegurando que quieren que su boda se celebre "ipso facto", el hijo del inolvidable Joaquín Prat ha dejado entrever que podrían darse el 'sí quiero' en 2026: "Podría ser".

"Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido" expresa muy enamorado, confesando que además en un futuro le gustaría ser padre -él tiene un niño de 10 años fruto de su relación con Yolanda Bravo- junto a Alexia, que no tiene hijos. "Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos" desvela.

Sin duda, la mejor noticia con la que Joaquín ha arrancado una temporada especialmente ilusionante también en el aspecto laboral, ya que después de dos años al frente de 'Vamos a ver', Telecinco ha confiado en él para disputar el liderazgo de las tardes a Sonsoles Ónega y su 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, con el magazine 'El tiempo justo' que se ha estrenado con muy buenos datos de audiencia.