Mar Flores manda un mensaje de agradecimiento a Alessandro Lequio como respuesta a su demoledor ataque

Antes de reaparecer por todo lo alto en el plató de 'El Hormiguero' para promocionar sus memorias, 'Mar en calma' -que saldrán a la venta este miércoles 10 de septiembre- Mar Flores ha concedido una extensa entrevista a la revista 'Vanity Fair' en la que, durísima, ha tachado a Alessandro Lequio de "cruel, machista y vengativo".

La modelo protagonizó un romance con el ex de Ana Obregón entre 1996 y 1997, cuando supuestamente era pareja del empresario Fernando Fernández-Tapias, cuya relación terminó cuando vieron la luz unas imágenes con el italiano en una cama en Roma. "Yo he escuchado la misma frase en boca de dos italianos: 'La vendetta è un piatto che va servito freddo'. Y yo, desde luego, me lo comí bien freddo", reconoce en la entrevista.

Unas palabras que no han sentado bien a Lequio, que implacable ha respondido a Mar este lunes -horas antes de su visita al programa presentado por Pablo Motos- en 'Vamos a ver', asegurando que "Mar Flores no miente, reinventa, lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos". "Debe ser agotador, realmente agotador, tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad" ha expresado rotundo.

Y es que desmintiendo a la modelo, el italiano ha afirmado que ella no estaba soltera cuando se publicaron sus imágenes "retozando en la cama", sino que estaba con Fernández Tapias, con el que le habría sido infiel con él durante gran parte de su noviazgo. "A mí se me señaló y yo no fui quién vendió esas imágenes. Ella lo sabe perfectamente, no tengo nada que ver con aquello" ha dejado claro.

Sin embargo, sí ha revelado que fue él quien estuvo detrás de la portada de 'Diez minutos' de 1997 en las que se le veía juntos, confesando que estaba tan enamorado de Mar que decidió venderlas "porque quería que rompiese con Fernando". Unas imágenes por las que ha reconocido que cobró 2,5 millones de pesetas, que entregó íntegros a la madre de Carlo Costanzia cuando ésta se los exigió.

MAR FLORES MANDA UN MENSAJE A LEQUIO EN 'EL HORMIGUERO'

Indiferente a la demoledora respuesta de Lequio, la modelo se ha acordado de él durante su entrevista en 'El Hormiguero', y no ha dudado en agradecerle su ayuda cuando su exmarido Carlo Costanzia se llevó a su hijo Carlo a Italia sin avisarla tras su separación.

"Un día fue a recoger a mi hijo a la guardería, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llevado su padre, que vivía en Italia", ha rememorado, desvelando que la ausencia del pequeño duró "semanas, meses".

Y como ha confesado fueron precisamente Fernández Tapias -el primero que le tendió la mano- y Alessandro -quien le dio la pista definitiva para encontrar a Carlo en Turín- los que le ayudaron a volver a estar con su hijo, por lo que no ha dudado en mandarles un mensaje públicamente: "Hay dos hombres en mi vida a quien le doy las gracias por haberme ayudado a recuperar a Carlo cuando yo no lo tenía. Lequio y Fernando Fernández Tapias, gracias".

Tras el programa, Europa Press ha preguntado directamente a Mar por las duras palabras que le ha dedicado Lequio acusándola de "reinventar la historia" y hacer de su autobiografía un relato de ficción. Impasible, la modelo ha dado la callada por respuesta, dejando claro que como dice el refrán no hay mayor desprecio que no hacer aprecio: "Yo estoy fenomenal" ha sentenciado, dejando entrever que no le han afectado en absoluto las declaraciones del italiano.