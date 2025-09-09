Agencias

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia

Newsroom Infobae

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado este martes al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo jefe de Gobierno del país, después de que François Bayrou formalizara su dimisión tras el fracaso de la cuestión de confianza en la Asamblea Nacional.

"Le ha encomendado la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", reza un comunicado del Elíseo.

Tras estas conversaciones, al primer ministro le corresponderá proponer un nuevo gobierno a Macron. Su acción, indica la Presidencia francesa, "se guiará por la defensa" de la estabilidad política e institucional para la unidad del país, así como la independencia, el poder y el servicio al pueblo francés".

"El presidente de la República está convencido de que, sobre estas bases, es posible un acuerdo entre las fuerzas políticas, respetando las convicciones de cada una", ha concluido la nota.

