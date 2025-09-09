El Ejército de Nepal hace un llamamiento a la "calma" tras la dimisión del primer ministro

El Ejército de Nepal ha hecho un llamamiento este martes a la "calma" y la "contención" tras la dimisión del primer ministro, Sharma Oli, a medida que avanzan las fuertes protestas contra el Gobierno, que se desataron a raíz de la prohibición del acceso a las principales redes sociales y se han saldado con una veintena de muertos.

"Pedimos la protección del patrimonio nacional. Queremos recordar que los bienes históricos, culturales, arqueológicos y nacionales, así como su protección, es también un deber de cada uno de los ciudadanos, especialmente en este momento tan crítico", han aseverado las Fuerzas Armadas.

Así, han reafirmado su compromiso a "salvaguardar" las vidas de los nepalíes, al tiempo que han instado a evitar la violencia y "tratar de disminuir la tensión", tal y como indica un comunicado en el que han instado a todas las partes a tomar medidas para que la situación "no se deteriore".

Al Ejército se han sumado varios altos cargos del Gobierno, que han pedido también "calma" para hacer frente a la crisis política desatada a raíz de las protestas, que han estado protagonizadas por jóvenes nepalíes que tildan a las autoridades de corruptas. En un documento conjunto, varios miembros del Gabinete han expresado además sus "condolencias" por la muerte de los manifestantes.

"Tras la dimisión del primer ministro, pedimos a la población evitar daños contra la propiedad y la vida ajena", han aseverado, antes de pedir "cooperación" a la población.