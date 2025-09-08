El central del Athletic Club Yeray Álvarez sancionado 10 meses por dopaje

El central del Athletic Club Yeray Álvarez ha sido sancionado este lunes con 10 meses sin jugar tras dar positivo en un control efectuado en la semifinal de la Europa League ante el Manchester United, por lo que podrá volver a entrenar el 2 de febrero y a competir el 2 de abril.

Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano disciplinario de la UEFA ha dictado resolución y ha impuesto a Yeray Álvarez una sanción de diez meses. En su decisión, la UEFA reconoce que no hubo intencionalidad por parte del jugador, considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse.

El organismo federativo recordó que, conforme a la normativa vigente, el deportista es responsable de sus actos y, en consecuencia, debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido.

Además, la UEFA apuntó que la sanción se inicia desde el pasado 2 de junio, ya que Yeray Álvarez se acogió voluntariamente a la suspensión provisional, por lo que podrá volver a competir a partir del 2 de abril de 2026. No obstante, el jugador puede incorporarse dos meses antes a los entrenamientos del equipo, conforme establece la normativa aplicable.

El Athletic Club apuntó que Yeray Álvarez ofrecerá próximamente una rueda de prensa en la que dará las explicaciones necesarias.