Arelys Ramos, madre de Yulen Pereira, primeras palabras tras el nacimiento de su nieto

Feliz, aunque parca en palabras, Arelys Ramos ha reaparecido ante las cámaras tras el nacimiento de su primer nieto. El pasado martes su hijo Yulen Pereira se convertía en padre primerizo junto a Yeimy Báez de un niño cuyo nombre se desconoce por el momento, aunque lo que sí parece claro después de que la expareja compartiese en sus respectivas redes sociales una imagen del esgrimista cogiendo los pies de su bebé mientras éste duerme plácidamente en brazos de la modelo dominicana, es que la llegada al mundo de su hijo ha supuesto un acercamiento después de no haber tenido ningún tipo de contacto durante el embarazo.

"Gracias, muchas gracias" ha afirmado la madre del concursante de 'Supervivientes 2022' con una gran sonrisa cuando le hemos dado la enhorabuena por su nieto. "Estamos todos muy felices con el acontecimiento. Gracias, ya no tengo nada más que deciros. Gracias" ha añadido, evitando revelar detalles sobre el recién nacido o sobre cómo está la relacion de su hijo y la ex de Carlo Costanzia.

Confirmando con un "pues sí" que lo mejor es que Yulen y Jeimy vuelvan a tener una relación cordial por el pequeño, Arelys ha dejado en el aire si su paternidad podría ser el inicio de una segunda oportunidad en su relación: "Gracias, es una cuestión de ellos, no es mía" ha reconocido.

Fue el pasado febrero cuando su incipiente historia de amor se rompió fulminantemente cuando la modelo salió de 'GH VIP' y le comunicó al ex de Anabel que estaba embarazada. Lejos de alegrarse por su futura paternidad, Pereira le dijo que no quería ser padre en estos momentos y le planteó la posibilidad de interrumpir el embarazo.

Algo que ella rechazó dolida, tomando la decisión de seguir en solitario y convertirse en madre soltera. Algo que anunciaba en '¡De Viernes!', cuando salió a la luz que el padre de su bebé era Yulen que, dando un paso atrás, aseguraba que quería estar presente en la vida de su hijo.

Y aunque en un primer momento Jeimy dejó claro que no quería saber nada de Yulen y que criaría sola a su pequeño, parece que en los últimos tiempos han acercado posturas, y la presencia del deportista en el hospital para estar a su lado tras dar a luz confirma que afrontan unidos su reciente paternidad.