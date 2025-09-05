Agencias

El Gobierno de Francia prohíbe "vestimentas religiosas" en la escuela oficial de jueces

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Francia ha anunciado una modificación de la normativa de la Escuela Nacional de la Magistratura, a través de la cual se forman jueces y fiscales, para que ninguno de los alumnos porte "vestimentas con connotaciones religiosas", en aras del laicismo.

"La laicidad debe ser protegida y respetada por todos en nuestra sociedad", ha afirmado en un ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que ha abogado por el especial respeto a este principio "en los lugares que forman a quienes administrarán la justicia del mañana".

El Ministerio atribuye en un documento interno este cambio al aumento de alumnos con prendas a las que atribuye una simbología religiosa, en particular del velo islámico, según la cadena CNews. "La neutralidad de los futuros magistrados tiene que ser indiscutible", ha sentenciado Darmanin en un mensaje publicado en la red social X.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Miguel Assal, experto en emergencias: "Esto que llevo aquí del tamaño de un refresco, te puede salvar la vida"

Miguel Assal, experto en emergencias:

Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática por 'L'imperatiu categòric'

Infobae

China impone aranceles del 62,4% a las importaciones de porcino de la UE, aunque las españolas sufrirán un 20%

China impone aranceles del 62,4%

Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de una nueva localidad en Donetsk

Rusia anuncia avances en el

Heridas unas diez personas por las nuevas réplicas del terremoto del domingo en el este de Afganistán

Heridas unas diez personas por