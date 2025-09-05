El centrocampista Oriol Romeu rescinde su contrato con el FC Barcelona

El FC Barcelona ha acordado este viernes con el futbolista tarraconense Oriol Romeu, de 33 años, la rescisión de su contrato "dentro de los plazos de mercado", agradeciéndole "su profesionalidad, compromiso y dedicación" y deseándole "mucha suerte y éxitos en el futuro".

"Romeu volvió al FC Barcelona en el curso 2023/24, procedente del Girona. De esta manera, el centrocampista vestía de nuevo de blaugrana después de marcharse de La Masia en la temporada 2010/11. Al centro de formación barcelonista había llegado en 2004, donde fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo bajo la dirección de Pep Guardiola", resumió la entidad culé en su página web.

"Una muy buena temporada 2022/23 en el Girona le valió el regreso al Barça, donde empezó con mucho empuje saliendo de titular en los primeros partidos del curso 2023/24 y completando grandes actuaciones como pivote bajo las órdenes de Xavi Hernández. Pero perdió protagonismo, en parte a causa de una lesión en la rodilla", añadió el comunicado oficial.

"En total, disputó 37 partidos, 17 saliendo como titular y acumulando 1.435 minutos con la elástica 'culer', que fueron la antesala de la vuelta al club gerundense. En condición de cedido, sumó 31 participaciones; en 22 de las cuales tuvo la etiqueta de titular", concluyó la nota de prensa.