Roborock estrena los nuevos robots cortacésped RockMow y RockNeo, con precisión de corte de 3 cm y navegación con IA

Roborock ha presentado sus primeros robots cortacésped, que se estrenan con las series RockMow y RockNeo, diseñados para redefinir el cuidado del césped utilizando navegación basada en inteligencia artificial (IA) avanzada, control de precisión de corte de 3 cm para los bordes PreciEdge, sistema de percepción ambiental Sentisphere AI, así como un sistema de tracción total AWD.

La compañía ha aprovechado su paso por la feria tecnológica IFA 2025, que se celebra esta semana en Berlín (Alemania), para dar a conocer sus últimas novedades para el hogar, incluidos los nuevos integrantes de su gama de productos para exteriores: los robots cortacésped RockMow Z1, RockMow S1 y RockNeo Q1, que ofrecen soluciones hechas a medida para "céspedes de todos los tamaños y terrenos".

En este sentido, en el marco de su evento de presentación, la tecnológica ha explicado que ha creado sus primeras cortadoras de césped robóticas basándose en sus años de innovación en aspiradoras, tanto a nivel de navegación, como de precisión y de automatización inteligente, lo que le ha permitido introducir múltiples innovaciones.

ROCKMOW Z1

Comenzando con la serie RockMow, Roborock ha presentado el nuevo RockMow Z1, que integra el sistema AWD, compuesto por cuatro motores independientes, uno en cada rueda, proporcionando una gran capacidad de tracción, además de poder tomar curvas con facilidad y superar grandes pendientes de hasta 39 grados, evitando resbalones en estas superficies.

A esto se le suma un sistema de suspensión dinámica, que también ayuda a mantener la estabilidad en terrenos irregulares, así como la capacidad de evitar obstáculos de hasta 6 cm con su detección inteligente de obstáculos. Todo ello se acompaña de su sistema de dirección activa que, según la compañía, es uno de los factores que diferencian al modelo Z1 de otros productos del sector.

Siguiendo esta línea, el RockMow Z1 también se impulsa con la tecnología de percepción ambiental Sentisphere AI que, impulsada por IA, combina las tecnologías RTK y VSLAM para ofrecer una navegación precisa. Esto posibilita que, por ejemplo, el robot opere tanto en zonas sombreadas como en pasillos estrechos.

En cuanto a sus capacidades de corta césped, está equipado con una cuchilla PreciEdge, que cortan a menos de 3 cm de las paredes, dejando un acabado terminado y evitando que los usuarios tengan que recortar manualmente los bordes. De esta manera, Roborock garantiza un resultado de corte "estable y uniforme" en una amplia gama de superficies.

Además, el RockMow Z1 cuenta con una batería de carga rápida con la que asegura cubrir hasta 5.000 metros cuadrados en 24 horas. Esto también se debe a su sistema de corte de alta eficiencia, con el que los usuarios pueden crear patrones de corte personalizados y texto, a través de la aplicación para 'smartphones' de Roborock.

ROCKMOW S1

Más enfocado en la facilidad de uso, Roborock también ha presentado el nuevo robot cortacésped RockMow S1, que garantiza "resultados profesionales" con una "experiencia sin esfuerzo".

Para ello, este modelo ofrece un sistema de mapeo inteligente basado en IA con una configuración de límites "rápida y flexible", lo que hace que se requiera una intervención mínima por parte del usuario. Igualmente, también cuenta con la percepción ambiental Sentisphere AI.

Con ello, Roborock ha especificado que puede navegar por pasillos de tan solo 0,7 metros de ancho y que el sistema adaptativo de desplazamiento es capaz de manejar pendientes de hasta el 45 por ciento, así como terrenos irregulares y obstáculos verticales de hasta 4 cm.

Su sistema de corte es igualmente de alta eficiencia, cubriendo hasta 1.000 metros cuadrados en 24 horas, lo que minimiza el tiempo de inactividad.

ROCKNEO Q1

Finalmente, Roborock también ha presentado la serie de robots cortacésped RockNeo, con el modelo Q1, que ha sido pensado para el mantenimiento diario del césped.

En concreto, al igual que la serie RockMow, está equipado con un sistema de mapeo inteligente basado en IA, percepción ambiental Sentisphere AI y una capacidad de corte de bordes de 3 cm, lo que asegura resultados "limpios y precisos", según la compañía.

Este modelo dispone de una función que, al activarse, evita cortar el césped por la noche para proteger a los animales nocturnos. Asimismo, también incluye opciones de programación inteligente para el cuidado del césped, con lo que ofrece recomendaciones sobre planes de corte para las diferentes zonas del césped.

Con todo ello, Roborock ha adelantado que, por el momento, las nuevas series RockMow y RockNeo no estarán disponibles en España, pero llegarán a "algunos países de la Unión Europea a lo largo de los próximos meses".