AMP. El Real Oviedo le abre un expediente informativo al extremo Haissem Hassan

Por Newsroom Infobae

El Real Oviedo ha anunciado este miércoles la apertura de un expediente informativo al extremo Haissem Hassan por su comportamiento durante el partido del pasado sábado frente a la Real Sociedad por tener una actitud que "no corresponde con los valores" de la propiedad ni del conjunto ovetense.

"Tras el acontecimiento protagonizado por nuestro futbolista, Haissem Hassan, en el encuentro ante la Real Sociedad, el Real Oviedo quiere manifestar que su actitud no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo y que, cumpliendo con el régimen interno de nuestra entidad, se le abrirá un expediente informativo al jugador", anunció el club asturiano en un comunicado.

Hassan fue suplente en el partido del pasado sábado frente a la Real Sociedad, aunque acabó entrando al campo en la primera parte tras la lesión de su compañero Ilyas Chaira. En una de sus primeras intervenciones en el encuentro, el extremo francés realizó una gran jugada individual que terminó con una asistencia a Leander Dendoncker.

Tras el gol del futbolista belga, las cámaras pillaron a Hassan dirigiéndoles presumiblemente al técnico Veljko Paunovic, en los siguientes términos: '¡Ponme en el banquillo! ¡Eh, tú! ¡Ponme en el banquillo!'.

Después de conocerse la apertura del expediente informativo, Hassan publicó un comunicado en su cuenta de 'Instagram', en el que pidió perdón por un gesto que "estuvo mal" y que no "volverá a ocurrir". "Quiero ofrecer una disculpa tanto a mi entrenador Paunovic y su cuerpo técnico, como a mis compañeros, a los directivos y a la afición del Real Oviedo. Mi gesto en la celebración del gol no fue correcto, estuvo mal, y no representa los valores de este equipo. Trabajaré como hasta ahora para que todos estén orgullosos de mi y no volverá a ocurrir", escribió.

