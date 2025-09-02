SPC ZEUS 2 PRO, el smartphone para el público sénior con gestión remota a través de la 'app' SPC Care

La marca española de electrónica de consumo SPC ha presentado SPC ZEUS 2 PRO, un 'smartphone' diseñado para responder a las necesidades reales del público sénior, con gestión remota a través de SPC Care.

Las personas mayores de 60 años representan un segmento de población cada vez más amplio y, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (Ine), en 2030 casi una tercera parte de la población española superará esa edad.

El envejecimiento se ha asociado tradicionalmente a un distanciamiento de la tecnología, pero la realidad es que la mayoría de las personas de esta edad ha convivido con ella durante décadas y muestra un creciente interés por seguir haciéndolo.

En respuesta a esta demanda, SPC ha lanzado un 'smartphone' que va más allá del teléfono móvil básico para ofrecer al público sénior alta tecnología accesible, como explica la compañía en una nota de prensa,

Para ello, combina características propias de un 'smartphone', como una pantalla de 6,1 pulgadas con resolución HD+, una cámara de dos lentes de 50 megapíxeles y sistemas de carga rápida e inalámbrica; con una interfaz simplificada con Modo Fácil y botones físicos, incluido uno de SOS.

GESTIÓN EN REMOTO CON SPC CARE

SPC ZEUS 2 PRO es el primer modelo inteligente de la marca que se integra con la 'app' SPC Care, que habilita la gestión remota del dispositivo desde el móvil de un familiar o persona de confianza.

Esta persona, en su papel de cuidador, podrá administrar la agenda de contactos, reorganizar y ordenar los iconos de la pantalla y crear carpetas, así como configurar elementos como el volumen o el tamaño de las letras. También ver ajustes básicos como el nivel de batería, el WiFi, la conexión GPS o los datos móviles.

A estas nuevas funciones se suman al sistema de avisos y notificaciones de la aplicación, que envía alertas en diversas situaciones: cuando el 'smartphone' tiene un nivel bajo de batería, cuando se ha pulsado el botón SOS, por inactividad según periodos personalizados, por cambios en los ajustes del dispositivo, entre otros.

La 'app' SPC Care también permite conocer la ubicación del dispositivo en tiempo real mediante la función GPS, para saber si el usuario ha llegado a su destino o si ya está de vuelta en casa, entre otros casos.

A través de la aplicación se pueden generar recordatorios para los cuidadores con las citas médicas de sus familiares mayores, así como los medicamentos y pauta a seguir.

La aplicación permite la gestión colaborativa, es decir, que permite que la administración en remoto pueda ejercerse entre varios cuidadores, ya sea con un mismo perfil de la persona mayor o con distintos perfiles.

SPC Care puede descargarse de manera gratuita en Google Play y App Store, y permite gestionar de forma remota únicamente dispositivos SPC compatibles, como matizan desde la compañía española.

LAS ESPECIFICACIONES DE UN 'SMARTPHONE'

SPC ZEUS 2 PRO pone de manifiesto que la tecnología adaptada a las necesidades del público sénior no está reñida con los últimos avances tecnológicos. Así, cuenta con soporte para la conectividad NFC, con la que se pueden hacer pagos con el móvil sin contacto y es compatible con eSIM y SIM física.

El dispositivo cuenta con una cámara trasera dual de 50 megapíxeles y otra frontal de 5 megapíxeles para hacer fotografías nítidas o realizar videollamadas de gran definición con familiares y amigos. Además, tiene soporte para la carga rápida de 18W mediante USB-C, así como la funcionalidad de carga inalámbrica, e incluye una base de carga.

PSC ha destacado el diseño fino de este 'smartphone', con menos de 10 mm de grosor, y su pantalla HD+ de 6,1 pulgadas. Funciona con un procesador MediaTek Helio G36, con 4 GB de RAM ampliables a 12 GB mediante RAM virtual y 128 GB de almacenamiento interno extensibles con tarjeta microSD de hasta 1 TB.

El dispositivo también integra lector de huella dactilar y sistema de desbloqueo facial, lo que elimina contraseñas y patrones complicados.

SPC ZEUS 2 PRO está ya disponible a un precio de 249,90 euros. SPC ha informado de una oferta de lanzamiento (del 2 al 11 de septiembre), por la que cada compra incluye de regalo una funda y un cargador rápido de 20W, valorados en más de 25 euros.

SPC ZEUS 2

SPC acompaña ZEUS 2 PRO con una versión de de tamaño compacto: SPC ZEUS 2. Este dispositivo Ccuenta con las mismas funciones adaptadas a los usuarios sénior como Modo Fácil y botones físicos, así como todo el repertorio de funciones de asistencia remota que aporta su vinculación con la aplicación SPC Care.

Llega con una pantalla de 5 pulgadas, una cámara principal de 13 megapíxeles y una cámara selfi de 5 megapíxeles, y está equipado con procesador MediaTek Helio G36, 4 GB de RAM más 8 GB adicionales de RAM virtual y 64 GB de almacenamiento interno,también ampliables hasta 1 TB más con tarjeta microSD.

SPC ZEUS 2 también cuenta con desbloqueo por biometría, ya sea por huella dactilar o reconocimiento facial, y soporte para eSIM y SIM física. Además, admite carga rápida de 10W mediante USB-C reversible e incorpora una base de carga tipo dock.

Este 'smartphone' compacto estará disponible a partir del 20 de septiembre a un precio de 199,90 euros.