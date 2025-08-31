Terelu Campos cumple 60 años y su hija Alejandra le felicita con una imagen reveladora

Terelu Campos vive hoy uno de los días más especiales del año: su cumpleaños. La presentadora celebra sus 60 años y lo hace por todo lo alto, viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional y con grandes éxitos también en lo personal.

Sin duda uno de sus grandes pilares en su vida, su hija Alejandra, ha sido una de las primeras en felicitarle a través de las redes sociales con una preciosa fotografía en la que podemos ver el gran cariño que existe entre madre e hija.

"Feliz cumpleaños Ama. Te adoro", le escribe la joven, demostrando así no sólo la cercanía que tienen sino lo importante que ha sido la presentadora estos meses en los que se ha estrenado como madre junto a su pareja, Carlo Costanzia.

Terelu celebra hoy sus 60 años y lo hace saboreando uno de los mejores momentos profesionales: ha vuelto a presentar en televisión, un espacio llamado 'Aires de fiesta' con el que recuerda a grandes artistas de nuestro país y con el homenajea a su madre cada fin de semana... ya que es la digna sucesora de María Teresa Campos.

Además, continúa con sus compromisos profesionales en otros programas colaborando y también en el teatro, donde ha dado una lección a todos los espectadores que no confiaban en que la mayor de las Campos pudiera derrochar talento encima de las tablas de un escenario.

En lo personal también hay buenas noticias. Su paso por 'Supervivientes 2025' le ha quitado de encima una mochila cargado de inseguridades y miedos, lo que ha permitido que veamos a una Terelu natural como la vida misma y mucho más a gusto con su físico.

No hay ninguna guerra familiar entre los miembros del clan y está desarrollando con gusto su faceta de abuela... ¿qué más se puede pedir para soplar las velas?