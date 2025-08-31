Sofía Palazuelo regresa a Madrid tras disfrutar de sus vacaciones familiares

Tras disfrutar de unas vacaciones familiares en Grecia y ahora en Sotogrande, Sofía Palazuelo ha regresado a Madrid junto a sus dos hijas, Rosario y Sofía, de cuatro y dos años. Feliz y sin ganas de desvelar cómo lleva su tercer embarazo, la Socialité se mostraba radiante ante las cámaras.

Como cada verano, Sofía y Fernando Fiz-James Stuart han disfrutado de unos días en Sotogrande, donde han coincidido con el Duque de Alba, con Carlos Fitz-James Stuart y con Belén Corsini, quienes dieron la bienvenida a su segundo hijo en común, Fadrique, el pasado 9 de junio.

A pesar del perfil discreto que siempre han mantenido desde que se dieron el 'Sí, quiero' en 2018, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart tienen cada vez más protagonismo en la Casa de Alba y, tras el reciente lanzamiento de su propia marca de perfumes, la duquesa de Huéscar -llamada a ser la próxima duquesa de Alba- ha decidido compartir una parte de su vida familiar que hasta ahora había mantenido en la más estricta intimidad.

Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde este verano compartía su álbum privado de las vacaciones en el Golfo Sarónico, un carrusel de instantáneas que reflejan lo especiales que están siendo sus vacaciones a la espera del nacimiento de su primer hijo varón, y la tranquilidad de la que han disfrutado en Spetses.