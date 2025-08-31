Agencias

Daniel Muriel y Candela Serrat, un verano súper especial al lado de sus hijos

Por Newsroom Infobae

Daniel Muriel y Candela Serrat han disfrutado de un verano inolvidable: en primer lugar porque el trabajo se lo ha permitido y, sobre todo, porque se les cae la baba viendo como sus dos hijos crecen junto a ellos.

Esta semana, la pareja de actores se dejaba ver en la premiere de la película 'Campamento Garra de Oso' y allí confesaban ante las cámaras haber pasado el verano "muy bien" porque les ha dado "tiempo a todo".

Y eso se debe a que "hemos tenido un verano largo, hemos podido descansar, nos hemos ido e íbamos volviendo a Madrid cuando teníamos que trabajar, pero con base en Menorca y los niños se lo han pasado pipa".

Daniel y Candela han disfrutado al máximo de Mérida, de cuatro años, y Daniel, de un año: "Muy felices". A pesar de que "cuando se van multiplicando el trabajo se va aumentando", el actor reconocía que "Mérida ayuda mucho, es muy guay verles interaccionar, es muy divertido verles".

