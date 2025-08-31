(Crónica) El Oviedo celebra la primera victoria en su regreso y el Sevilla deja tocado al Girona

El Real Oviedo ha ganado este sábado por 1-0 a la Real Sociedad con un gol de Leander Dendoncker, dando a los ovetenses su primer triunfo tras su regreso a Primera División después de 24 años, y además el Sevilla FC ha derrotado por 0-2 en su visita a un Girona FC tocado.

En el Estadio Carlos Tartiere, Haissem Hassan fabricó el único tanto de los locales con una galopada por la banda derecha hasta llegar casi a la línea de fondo y meter un centro que a un palmo del suelo remató con su pie izquierdo Dendoncker, alojando el balón casi en la escuadra.

Los carbayones cogieron oxígeno con este triunfo y lucen ahora tres puntos en la tabla de LaLiga EA Sports, mientras que el conjunto 'txuri-urdin' continúa sin ganar en esta campaña liguera 2025/26 y tiene solo dos puntos, cerca de la zona de descanso como el Atlético de Madrid.

Sí que está en esos puestos calientes un Girona que aumentó su crisis prematura, habiendo encajado su tercera derrota en otras tantas jornadas disputadas. A la media hora de su duelo con el Sevilla, los gerundenses se vieron 0-1 tras un contragolpe guiado por Rubén Vargas y zanjado por Alfon González con un derechazo raso, cruzado y a contrapié del portero.

Antes del descanso, Isaac Romero estrelló en el poste un zurdazo raso y él mismo se desquitó en el 55' haciendo el definitivo 0-2, a raíz de otro contraataque hilado por Rubén Vargas hasta asistir a su compañero, que marcó con un raudo zurdazo cruzado. Con cero puntos se queda colista el Girona y, enfrente, sumaron sus primeros tres puntos los hispalenses.