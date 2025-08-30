Agencias

El Milán ficha al delantero francés Christopher Nkunku, procedente del Chelsea

Por Newsroom Infobae

El AC Milán italiano anunció este sábado que ha reforzado su delantera con el fichaje del delantero francés Christopher Nkunku, que llega al siete veces campeón de Europa procedente del Chelsea inglés y que firma hasta junio de 2030.

El atacante deja el conjunto londinense, al que llegó en 2023 procedente del RB Leipzig alemán y que deja tras marcar 18 goles en 62 partidos, y con los títulos de la Conference League y el Mundial de Clubes.

El delantero de 27 años, 14 veces internacional con Francia, había visto cómo su tiempo de juego se reducía por culpa de los problemas físicos en el conjunto que entrena el italiano Enzo Maresca y los fichajes del inglés Liam Delap y los brasileñosJoao Pedro y Estevao habían aumentado la competencia en el ataque 'blue'.

EuropaPress

