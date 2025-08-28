La Interpol pide ayuda para identificar a una mujer hallada muerta en 2019 en Ibiza

La Interpol ha pedido ayuda para identificar a una mujer, conocida como 'la Introvertida', que fue hallada ahogada en Ibiza en julio de 2019.

La Policía Nacional ha difundido este jueves un mensaje en redes sociales junto a la imagen de la mujer, cuyo cadáver fue descubierto por los ocupantes de un barco anclado a 150 metros de la costa del municipio de Santa Eulària.

Se estima que la mujer habría nacido entre 1989 y 1994, por lo que tendría en el momento de su muerte entre 25 y 30 años. Medía 160 centímentros y lucía piel clara y pelo de color castaño. Tenía los ojos azules y fue hallada sólo con un bañador de dos piezas negro con motivos de cachemira blancos.

Según la información de la Interpol, la mujer fue hallada por los ocupantes de un barco anclado a 150 metros de la costa a la altura de Santa Eulària. Se había ahogado recientemente y sólo llevaba puesto un traje de baño de dos piezas.

Su ausencia no fue denunciada por los ocupantes de ninguna de las embarcaciones que fondeaban allí, y tampoco se presentó ninguna denuncia por su desaparición en los días siguientes. Se cree que el día de su muerte había salido en una furgoneta negra para trabajar en el barco de unos clientes adinerados procedentes del Próximo Oriente.

Una investigación realizada en 2022 y 2023 por el Grupo de Homicidios de Baleares permitió determinar que la mujer era una trabajadora sexual, presumiblemente de nacionalidad rumana pero de origen húngaro, que prestaba sus servicios en la zona de Ushuaïa (San Antonio/Ibiza).

Se la consideraba introvertida, ya que apenas hablaba con nadie. Las personas con las que tenía trato desconocían su nombre. Solía ir acompañada de un travesti rubio y delgado que trabajaba en la zona.