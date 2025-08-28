AV. Barça, Real Madrid, Atlético, Athletic y Villarreal conocen su camino en la Champions

El FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Villarreal CF conocen ya sus ocho rivales de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, tras el sorteo celebrado este jueves en Mónaco.
El conjunto blaugrana tendrá como principales escollos al actual campeón de Europa, el PSG francés, y al campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea inglés, mientras que el madridista, tendrá que lidiar con el Manchester City y el Liverpool ingleses, además de la Juventus italiana y el Benfica portugués.
Por su parte, el Atlético de Madrid tampoco ha tenido mucha suerte al tener que enfrentarse al Inter de Milán italiano, el Liverpool y el Arsenal FC inglés, el Athletic Club, en su regreso a la máxima competición continental, tendrá rivales de entidad como el PSG y el conjunto 'gunner', y el Villarreal CF lidiará principalmente con el City.
--RIVALES DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS
FC BARCELONA: PSG (C), Chelsea (F), Eintracht (C), Brujas (F), Olympiacos (C), Slavia (F), Copenhague (C) y Newcastle (F).
REAL MADRID: City (C), Liverpool (F), Juventus (C), Benfica (F), Marsella (C), Olympiacos (F), Monaco (C) y Kairat (F).
ATLÉTICO DE MADRID: Inter (C), Liverpool (F), Arsenal (F), Eintracht (C), Bodo/Glimt (C), PSV (F), Union Saint-Gillois (C) y Galatasaray (F).
ATHLETIC CLUB: PSG (C), Dortmund (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Sporting de Portugal (C), Slavia Praga (F), Qarabag (C) y Newcastle (F).
VILLARREAL: City (C), Dortmund (F), Juventus (C), Leverkusen (F), Ajax (C), Tottenham (F), Copenhague (C) y Pafos (F)