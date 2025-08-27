Agencias

Trump advierte sobre una "guerra económica" con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes sobre "una guerra económica" si su homólogo ruso, Vladimir Putin, no accede a un alto el fuego en Ucrania, y ha afirmado que tenía en mente consecuencias "muy graves" si el conflicto continúa.

"No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso", ha declarado durante una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump han tenido lugar después de que la prensa le preguntara sobre si existía un plazo para que Putin aceptara conversaciones cara a cara con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, antes de imponer las sanciones con las que amenazaba.

"Es muy serio lo que tengo en mente, si llega a ser necesario", ha dicho, citando el número de muertos en la guerra, que según dice se contabilizan en miles cada semana. Durante su intervención, ha reiterado que Zelenski, con quien "ahora" se lleva "bien", "no es inocente", mientras que considera que es un punto a favor que tiene "muy buena relación" con Putin.

Trump prometió poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania en su primer día en el cargo pero el conflicto no se ha resuelto ni siquiera tras la histórica cumbre entre Trump y Putin celebrada el 15 de agosto en Anchorage (Alaska) y considerada como un posible avance.

