La madre de Michu rompe a llorar al hablar del testamento tras saber que es la única heredera

Tras su repentino fallecimiento el pasado 7 de julio a los 33 años tras sufrir un fallo cardíaco a causa de los problemas congénitos de corazón que padecía de nacimiento, este martes ha salido a la luz cuáles fueron las últimas voluntades de Michu, y el contenido de su testamento.

Tal y como han revelado en el programa 'TardeAR', la que fue novia de José Fernando Ortega Mohedano durante más de una década, madre de la única nieta de José Ortega Cano, Rocío (7), era consciente de la gravedad de sus problemas de salud y dejó todo muy atado hace años, cuando dejó por escrito quiénes serían los beneficiados de su herencia.

Y, para sorpresa de muchos, Michu designó una única heredera, su madre Inmaculada Gamaza, a la que ahora corresponde el patrimonio de la excuñada de Gloria Camila, que no tenía grandes cantidades de dinero pero sí varias propiedades, como un piso en una buena zona en su localidad natal de Arcos de la Frontera, un coche y una moto.

Unas últimas voluntades en las que la ex de José Fernando no se acordó de su hermana Tamara Rodríguez -que saltó a la fama tras su fallecimiento arremetiendo contra la familia Ortega Cano en diferentes platós de televisión- que ha reaccionado sin poder ocultar su impacto en conversación con 'TardeAR': "¿A mi madre? Bueno, da igual, es como si fuese a mí porque yo estoy en la casa* pero me estoy enterando ahora mismo", ha expresado tras saber por la prensa que Michu la dejó fuera del reparto de sus bienes.

Y ahora ha sido la propia Inma la que ha roto su silencio tras salir a la luz que ella es la única heredera de su hija. Muy emocionada, y sin poder contener las lágrimas, ha reconocido que no está pasando un buen momento, asegurando que ella también desconocía el contenido de las últimas voluntades de la ex de José Fernando y que le había dejado a ella todo su patrimonio.

"No lo sé, no lo sé" ha confesado, reconociendo que "si Michu fue su decisión, si ella quiso, pues nada. Encantada de la vida". "Si fue la voluntad de ella, pues bendita sea, ¿no? Que bien, que siempre la voy a apoyar y ya está" ha añadido muy emocionada.

Además, ha querido aclarar que "yo no he visto testamento ninguno" y que, de ser cierto que la nombró como su única heredera, "no me lo esperaba porque yo pensaba que todo iba a ser para su hija".