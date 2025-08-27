Agencias

La Academia de Cine desvelará el 3 de septiembre las tres películas que optan a representar a España en los Oscar

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España dará a conocer el próximo miércoles 3 de septiembre las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 98, en la categoría de Mejor Película Internacional.

La actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto, miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, anunciarán las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood.

