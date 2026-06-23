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Marta Serrano, nueva directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el nombramiento de Marta Serrano como directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Así, Serrano sustituye en el cargo a Ignasi Camós, que falleció el pasado mes de abril. La nueva directora es funcionaria de carrera de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2025 ha ocupado el puesto de vocal asesora en el Gabinete del secretario de Estado de Cultura.

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De 2020 a 2025 fue directora del Gabinete Técnico del subsecretario del Ministerio de Igualdad, participando en la puesta en marcha de ese departamento ministerial.

Anteriormente, desempeñó funciones en el ámbito internacional en la Unidad de Apoyo de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y en la Subdirección General para los Asuntos de Justicia en la UE y Organismos Internacionales del Ministerio de Justicia. También desarrolló parte de su trayectoria profesional en la organización de los procesos selectivos del INAP.

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