Nacen mellizos de león marino por primera vez en el Oceanogràfic de València

L'Oceanogràfic de València ha registrado el nacimiento de dos crías mellizas de león marino californiano (Zalophus californianus), un acontecimiento "poco habitual" en esta especie y del que existen "muy pocos registros" en centros zoológicos internacionales. Las crías nacieron el pasado 31 de mayo durante un parto que se desarrolló "con normalidad" y en el que transcurrieron cerca de dos horas entre el nacimiento de ambas.

Según ha informado l'Oceanogràfic en un comunicado, ambos animales nacieron en presentación caudal -conocida comúnmente como "de cola"-, una circunstancia que puede dificultar el parto. Sin embargo, la madre completó todo el proceso "de forma natural y sin necesidad de intervención veterinaria".

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La literatura científica recoge "muy pocos nacimientos múltiples" en pinnípedos y apenas algunos casos aislados de leones marinos californianos en zoológicos de Japón, Alemania o Reino Unido durante las últimas décadas.

"El nacimiento de mellizos en leones marinos es algo excepcional. Siempre se oyen casos aislados, pero son muy poco habituales y nosotros nunca habíamos vivido una situación así", explican desde el equipo de cuidadores del Oceanogràfic (CACSA-GVA), que ha seguido el parto y la evolución posterior de los animales.

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Los especialistas señalan que, biológicamente, las hembras de esta especie están adaptadas para sacar adelante una única cría por gestación, por lo que un parto doble supone un "importante reto" tanto para la madre como para los recién nacidos.

En las primeras semanas, el principal objetivo del equipo técnico ha sido comprobar que las crías se alimentan "correctamente", que la madre mantiene el vínculo con ambas y que la recuperación tras el parto evoluciona "con normalidad". "Lo más importante es ver que acepta a las dos crías, que las amamanta y que existe una interacción normal entre ellas", explican los cuidadores.

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Actualmente, los tres permanecen en una zona de manejo interno, donde el equipo puede supervisar su comportamiento en todo momento. Los profesionales del Oceanogràfic controlan especialmente indicadores como la lactancia, la movilidad, la vocalización de las crías y el comportamiento de la madre.

También monitorizan la alimentación y recuperación física de la hembra tras el esfuerzo biológico que supone criar simultáneamente a dos ejemplares. En las próximas semanas, y en función de la evolución de la madre y de las capacidades de natación de las crías, los cuidadores valorarán su incorporación "progresiva" a espacios visibles para el público.

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