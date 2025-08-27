Julio Iglesias despide a su gran amigo Manuel de la Calva con unas emotivas palabras

A pesar de su vida relajada y completamente apartada del foco mediático, hoy Julio Iglesias ha recurrido a su cuenta de Instagram para expresar su tristeza por la pérdida de un icono en la música de nuestro país y un gran amigo para él, Manuel de la Calva, integrante del 'Dúo Dinámico'.

Aunque este año el artista internacional ha tenido que cambiar sus planes de visitar su nueva casa en Galicia debido a los incendios que asolan parte de nuestro país, Julio ha querido expresar su dolor por la pérdida de Manolo al que él consideraba un gran amigo y con el que ha compartido muchos de los momentos y éxitos más importantes de su vida. "Hoy la música española pierde a uno de sus más grandes artistas. Contigo y con Ramón, nace el pop en España, vuestras lecciones cambiaraon mi carrera para siempre" compartía Julio a través de una pequeña carta de despedida publicada en redes sociales.

Junto a una bonita fotografía que ya quedará en el recuerdo de los protagonistas, Julio añade: "Descansa en paz, amigo. Tu música quedará eternamente en nuestras vidas".

Sin lugar a dudas, tanto Manuel como Ramón han formado parte de muchos de los éxitos de Julio Iglesias habiendo compuesto algunas de sus letras más significativas como 'Soy un truhán, soy un señor' o 'Me olvidé de vivir'. "El Dúo Dinámico ha sido motor fundamental en la historia de la música española. La música pop nace con ellos y seguramente gracias a ellos empecé a cantar con entusiasmo" reconocía el propio Julio durante la emisión del programa 'Lazos de Sangre'. "Seguramente sin ellos mi camino hubiera sido más corto" dejaba muy claro sobre sus grandes amigos.