Fallece economista Óscar Ugarteche, pionero en pedir reconocer su boda igualitaria en Perú

Lima, 12 jul (EFE).- El economista peruano y fundador del Movimiento Homosexual de Lima (MOHL), Óscar Ugarteche, falleció a los 76 años de edad, después de haber batallado en los últimos años con una serie de organismos públicos para poder inscribir en Perú el matrimonio igualitario que contrajo en 2010 con el mexicano Fidel Aroche, según informaron este domingo varias entidades con las que colaboró.

Ugarteche, nacido en Lima en 1949, estudió Finanzas en la Universidad de Fordham (Estados Unidos), luego hizo una maestría en Finanzas Internacionales en la London Business School y un doctorado en Filosofía e Historia en la Universidad de Bergen, en Noruega.

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En 2002 se integró al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde coordinó el Observatorio Económico de América Latina (OBELA), y en 2021 recibió el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias económicas.

Precisamente, fue este centro de estudios el que difundió este domingo un mensaje de condolencias -en la red social X- en el que lamentó "con profunda tristeza" la pérdida del "querido compañero y amigo".

El también activista por los derechos de la comunidad homosexual en el Perú emprendió una larga batalla en el país para lograr la inscripción legal de su matrimonio con Fidel Aroche, un trámite que fue bloqueado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y rechazado igualmente en 2020 por el Tribunal Constitucional.

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Ugarteche, defensor de los derechos humanos y fundador el MHOL.

"Con valentía y convicción, contribuyó a derribar barreras y ampliar derechos para las diversidades en un país donde la igualdad y la inclusión siguen siendo una deuda pendiente", anotó la CNDDHH -también en la red social X-.

De igual forma, el Partido Comunista del Perú - Patria Roja expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Ugarteche, a quien calificó como "destacado intelectual, economista, docente universitario y político de izquierda peruano", y envió sus condolencias a sus familiares.

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También el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) destacó que Ugarteche fue un profesional comprometido, riguroso y creativo, "siempre dispuesto a explorar nuevos caminos para comprender nuestra realidad y mejorarla", tras publicar una de sus últimas obras en 2019. EFE