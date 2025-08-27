El Gobierno de Alemania aprueba un proyecto de ley para instaurar un servicio militar voluntario

El Gobierno de Alemania ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para introducir un servicio militar voluntario, un plan que contempla la opción de hacerlo obligatorio en caso de necesidad y con el respaldo expreso por parte del Parlamento, un texto que requiere igualmente la luz verde por parte del Bundestag.

El proyecto ha sido respaldado durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Defensa, según fuentes gubernamentales citadas por la agencia alemana de noticias DPA, que han explicado que, sin embargo, no se ha aprobado el retorno al servicio militar obligatorio en tiempos de paz, una reclamación formulada por diversos políticos conservadores.

El texto, presentado por el titular de la cartera de Defensa, Boris Pistorius, contempla la posibilidad de que el servicio militar pase a ser obligatorio en caso de que la situación a nivel de defensa o la falta de voluntarios lo hagan necesario, si bien siempre a condición de que la medida sea respaldada por el Parlamento del país europeo.

Según las informaciones recogidas por DPA, el Ejército alemán necesitaría en la actualidad unos 80.000 soldados activos adicionales, mientras que la OTAN considera que Alemania necesita unos 260.000 hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas para resistir un ataque, por ejemplo, por parte de Rusia.

De esta forma, el servicio militar debería servir principalmente para aumentar las reservas, unos planes que contemplan empezar con 15.000 nuevos reclutas e introducir un examen médico obligatorio a partir de 2027. Para el registro militar, los jóvenes deben rellenar un cuestionario en el que indican si están dispuestos y son aptos para el servicio militar.

El nuevo servicio militar se dirige al grupo de edad de entre 18 y 25 años, mientras que Pistorius quiere aplicar varias medidas para hacer más atractivo esta vía, entre ellas un aumento de la paga. Así, los reclutas serán remunerados en el futuro como soldados temporales y recibirán más de 2.000 euros netos al mes.

Pistorius ha adelantado que considera que durante el proceso parlamentario se registrarán cambios en el proyecto de ley y ha resaltado que "por regla general, ninguna ley sale del Bundestag tal y como entró". "Lo mismo ocurrirá en este caso", ha explicado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de las Fuerzas Armadas Alemanas, André Wustner, había dicho antes de la reunión del gabinete que el proyecto acusa deficiencias y ha argumentado que, si bien supone una mejora frente a la situación actual, "sigue siendo insuficiente" en vista de los problemas para reclutar personal.