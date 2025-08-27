El Ejército israelí intercepta un misil lanzado desde Yemen, tras los bombardeos del domingo contra Saná

El Ejército de Israel ha anunciado en la madrugada de este miércoles la interceptación de un misil procedente de Yemen que ha hecho saltar las alarmas en varios puntos del país, en lo que parece el primer lanzamiento de los hutíes desde los bombardeos ejecutados el domingo por la aviación israelí contra la capital yemení, Saná, que dejaron al menos diez muertos un centenar de heridos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado que un misil ha sido lanzado desde Yemen hacia territorio israelí y los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", ha anunciado el Ejército israelí en una primera y breve publicación compartida en su canal de Telegram.

En el mismo mensaje, las fuerzas israelíes han pedido a sus ciudadanos que acaten "las instrucciones del Comando del Frente Interno" mientras "se están examinando los detalles" de la agresión, que ha ocasionado que "se activen las alertas de acuerdo con la política" de actuación dictada por el Gobierno del país para estos casos.

Por el momento, las FDI no han revelado más detalles sobre el ataque y los rebeldes hutíes de Yemen no se han pronunciado al respecto en ninguna de sus plataformas.

Esta nueva agresión llega después de que el Ejército de este país lanzara una oleada de bombardeos contra una central eléctrica y depósito de combustible de la capital dejando al menos diez víctimas mortales y 92 damnificados, según las autoridades controladas por la insurgencia hutí. Israel afirmó además haber "destruido" el Palacio Presidencial.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.