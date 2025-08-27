Actores y compañeros despiden a Eusebio Poncela: "La muerte viene a recordarnos lo efímero de nuestra existencia"

Varios actores y compañeros de profesión han recordado al actor Eusebio Poncela, fallecido este miércoles en Madrid a los 79 años, un deceso que se produce en una semana trágica para el mundo de la cultura, tras conocerse el lunes la pérdida de la actriz Verónica Echegui y el martes, la del cantante Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico.

"Tras el de Verónica Echegui, el de Manolo de la Calva, el de José Manuel Gorospe, la muerte viene a recordarnos lo efímero de nuestra existencia. Deja detrás Eusebio unos magníficos y bellos trabajos como actor", ha asegurado en su cuenta de 'X' el actor Antonio Banderas, en un post acompañado de una foto de los dos juntos cuando rodaron 'La Ley del Deseo'.

"Me encuentro en el trailer de maquillaje de la película que estoy rodando en Londres cuando me llega la noticia del fallecimiento de Eusebio Poncela (...) Con él compartí 'La Ley del Deseo', un relato del Almodovar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de ruptura, diversión y de lágrimas que manchaban la vida de extraordinarios y nuevos colores. Descansa en paz enigmático y querido amigo", ha asegurado Banderas.

El también actor Juan Diego Botto también ha tenido palabras de despedida para Poncela: "Adiós Eusebio. Viviste tan intensa y apasionadamente que marcaste una época del cine de nuestro país. Guardaré siempre el recuerdo de haber compartido contigo ese maravilloso rodaje que fue Martín H. Hasta siempre, eterno Eusebio Poncela".

Mientras, la escritora Lucía Etxebarría también se ha referido a Poncela en 'X': "No se le puede negar a Eusebio Poncela que vivió como quiso, que hizo siempre lo que le vino en gana, que no se plegó a las exigencias de nadie más que a las de su vocación, que vivió la vida plenamente, no solo en sus momentos más dulces y fáciles, también en los más arriesgados y amargos, que se atrevió a probarlo todo, que fue un genio y un bocachancla".

"No se le pudo negar que siempre supo quién era. Y que además quería ser exactamente quien era. Porque detestaba la hipocresía, y decía que la hipocresía envejecía el alma. No se le puede negar que decidió ser él mismo sobre todas las cosas. Que también lo pagó caro. No se le puede negar a Eusebio Poncela que tenía razón cuando decía que los hombres valientes no viven para siempre, pero que los precavidos en realidad no viven", ha rememorado.

Otras entidades como la Academia de Cine o la Unión de Actores y Actrices también han recordado a Poncela en sus perfiles de X. En este sentido, la Academia de Cine ha rememorado que en "2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'" mientras que la Unión de Actores ha colgado una imagen del actor acompañado de un "Descanse en paz".

"Vuela alto, tan alto como lo hizo tu arte sobre nuestras piedras. "Descansa en paz, Eusebio", indicaban desde el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida mientras que desde la cuenta de Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián lamentaban "profundamente el fallecimiento de Eusebio Poncela, actor de películas míticas como 'Arrebato', 'La ley del deseo' o 'Martín (Hache)'", recordando que fue "invitado en el Festival en numerosas ocasiones".

Por su parte, en una entrevista a Europa Press, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su "sentido homenaje" a Poncela, al que ha calificado de "figura relevante" del cine, el teatro y la televisión. "Forma parte de ese elenco de grandísimos actores y actrices que hemos tenido en los últimos años en nuestro país, y a los cuales nuestra cultura les debe tanto", ha asegurado el ministro.