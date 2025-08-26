La tasa de informalidad laboral en México aumenta a 54,8 % en el segundo trimestre de 2025

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- La tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 54,8 % en el segundo trimestre de 2025, un aumento de 0,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En el segundo trimestre de 2025, la suma de las personas, en todas las modalidades de empleo informal, fue de 32,6 millones. Esto representó 54,8 % de la población ocupada: un incremento de 398.000 personas respecto al mismo lapso”, apuntó el organismo autónomo en su reporte.

No obstante, solo en el sector informal, se registraron 17,2 millones de personas, 549.000 más que en el segundo trimestre de 2024, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El instituto describe como sector informal a todas aquellas personas que trabajan en unidades económicas no registradas, principalmente pequeños negocios o micronegocios familiares, sin obligaciones fiscales, ni acceso a seguridad social.

Sin embargo, también se suman otros rubros como el trabajo doméstico sin contrato, las labores agropecuarias sin seguridad social y los empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones.

Del total de personas que trabajan en la informalidad, 7,7 millones están empleados en empresas, gobierno e instituciones, 5,5 millones en el sector agropecuario y 2,2 millones se ocupan en el trabajo doméstico remunerado.

Por género, 13,5 millones de mujeres se encuentran laborando en la informalidad, 126.000 más que en el trimestre abril-junio de 2024; mientras que 19,1 millones de hombres se encuentran en esta situación, un incremento de 273.000 respecto al mismo periodo del año anterior.

Los estados con mayor proporción de trabajadores informales fueron Oaxaca (78,5 %), Chiapas (78 %) y Guerrero (76 %). En contraste, las tasas más bajas se registraron en Nuevo León (33,7 %), Coahuila (34,2 %) y Chihuahua (34,3 %).

Pese a este repunte en la informalidad, la tasa de desocupación nacional se mantuvo en el segundo trimestre del año en 2,7 %, lo que significa que 1,6 millones de personas en el país se encuentran sin empleo, igual que en 2024.

Las cifras son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 0,6 % trimestral y un 1,2 % interanual de abril a junio, con lo que acumula una subida del 0,9 % en el año, según las cifras definitivas que el Inegi divulgó la semana pasada. EFE